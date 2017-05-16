Верховная рада запретила использование георгиевской ленты на Украине

Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете использования георгиевской ленточки. За правонарушение предусматривается административное наказание. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 238 депутатов (минимум было необходимо 226 голосов).

«Закон предполагает административный штраф за ношение так называемой георгиевской ленточки во время массовых мероприятий», - заявил автор законопроекта, депутат от фракции «Народного фронта» Антон Геращенко.