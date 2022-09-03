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СК изучит обстоятельства сноса памятника советским солдатам в Польше

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в польском городе Валбжих. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о сносе скульптуры красноармейца. На цоколе памятника была размещена красная звезда и надпись «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне», рассказали в СКР. В ведомстве считают, что уничтожение памятника направлено «против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над нацизмом».

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«Глава ведомства поручил следователям запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием», — говорится в сообщении пресс-службы.

На этой неделе мэр Валбжиха Роман Шелемей сообщил в Twitter, что дал распоряжение о демонтаже памятника солдату Красной армии «после получения заключения Института национальной памяти и воеводы». В конце августа в городе Бржег также снесли памятник красноармейцам.

Отношение иностранных государств к военно-мемориальному наследию России и СССР может рассматриваться в числе критериев при их оценке как недружественных, заявил в мае заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

В конце августа в ведомстве предупредили, что снос советских памятников в странах Прибалтики скажется на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в ответ асимметричные меры. Латвия, Литва и Эстония начали полномасштабный снос советских памятников летом текущего года. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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