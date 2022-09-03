СК изучит обстоятельства сноса памятника советским солдатам в Польше

Речь идет о сносе скульптуры красноармейца. На цоколе памятника была размещена красная звезда и надпись «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне», рассказали в СКР. В ведомстве считают, что уничтожение памятника направлено «против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над нацизмом».