СК изучит обстоятельства сноса памятника советским солдатам в Польше
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в польском городе Валбжих. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о сносе скульптуры красноармейца. На цоколе памятника была размещена красная звезда и надпись «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне», рассказали в СКР. В ведомстве считают, что уничтожение памятника направлено «против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над нацизмом».
«Глава ведомства поручил следователям запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием», — говорится в сообщении пресс-службы.
На этой неделе мэр Валбжиха Роман Шелемей сообщил в Twitter, что дал распоряжение о демонтаже памятника солдату Красной армии «после получения заключения Института национальной памяти и воеводы». В конце августа в городе Бржег также снесли памятник красноармейцам.
Отношение иностранных государств к военно-мемориальному наследию России и СССР может рассматриваться в числе критериев при их оценке как недружественных, заявил в мае заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
В конце августа в ведомстве предупредили, что снос советских памятников в странах Прибалтики скажется на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в ответ асимметричные меры. Латвия, Литва и Эстония начали полномасштабный снос советских памятников летом текущего года.