Посольство назвало варварством снос памятника советским воинам в Риге
Снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков является варварской русофобской выходкой, сообщило посольство России в Латвии в своем Telegram-канале.
«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку, получившую одобрение высшего руководства республики, как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов», – говорится в сообщении.
Посольство также потребовало от латвийских властей немедленно прекратить преследование «по политическим и идеологическим мотивам» тех граждан, которые выступают против демонтажа памятника.
Снос памятника воинам Советской армии начался накануне, территорию вокруг него патрулирует полиция. Как отмечал ранее ТАСС, снос памятника должен быть завершен до 15 ноября. При этом посол РФ в Латвии Михаил Ванин сообщил, что дипмиссия начала выдавать российские визы гражданам Латвии, которых задерживали за участие в акциях против сноса монумента. 23 августа, по данным агентства, полиция задержала на таких протестных акциях 14 человек.
12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступил в силу 13 мая, а приостановка соглашения началась с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге.
11 августа сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе как неонацисты».
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