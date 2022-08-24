Посольство назвало варварством снос памятника советским воинам в Риге

12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступил в силу 13 мая, а приостановка соглашения началась с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге.