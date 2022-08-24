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Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к стране русскоязычных граждан

Ведомости

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости изолировать часть нелояльного к государству русскоязычного общества, сообщает новостной портал радио и телевидения республики LSM.lv.

По словам президента, в обществе Латвии после начала спецоперации на Украине появились как положительные, так и отрицательные явления. Так, к положительным Левитс отнес то, что большая часть общества республики стала более патриотичной и начала «лучше осознавать свою страну и цену свободы». «Ежедневно вы мало думаете об угрозе, но теперь вы ее видите. Это заставляет людей думать», – отметил он.

К отрицательным факторам латвийский лидер отнес то, что в стране появилась «нелояльная к государству часть российского общества». «Наша задача – разобраться с этой [частью общества] и изолировать ее от остальных», – добавил он.

Более того, 11 августа сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. Кроме того, по мнению властей Латвии, Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 г. и крушению Boeing МН17 в 2014 г. Кроме того, в Латвии заявили, что в рамках своей «незаконной» спецоперации на Украине Россия реализует свои политические цели путем насилия.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия допускает возможность введения мер в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде в Латвию.

В конце июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка, которой был выражен протест, связанный с грубым давлением на россиян при въезде в Латвийскую Республику. Местные власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации и в случае отказа запрещают въезд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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