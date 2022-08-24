Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к стране русскоязычных граждан
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости изолировать часть нелояльного к государству русскоязычного общества, сообщает новостной портал радио и телевидения республики LSM.lv.
По словам президента, в обществе Латвии после начала спецоперации на Украине появились как положительные, так и отрицательные явления. Так, к положительным Левитс отнес то, что большая часть общества республики стала более патриотичной и начала «лучше осознавать свою страну и цену свободы». «Ежедневно вы мало думаете об угрозе, но теперь вы ее видите. Это заставляет людей думать», – отметил он.
К отрицательным факторам латвийский лидер отнес то, что в стране появилась «нелояльная к государству часть российского общества». «Наша задача – разобраться с этой [частью общества] и изолировать ее от остальных», – добавил он.
Более того, 11 августа сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. Кроме того, по мнению властей Латвии, Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 г. и крушению Boeing МН17 в 2014 г. Кроме того, в Латвии заявили, что в рамках своей «незаконной» спецоперации на Украине Россия реализует свои политические цели путем насилия.
8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия допускает возможность введения мер в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде в Латвию.
В конце июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка, которой был выражен протест, связанный с грубым давлением на россиян при въезде в Латвийскую Республику. Местные власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации и в случае отказа запрещают въезд.
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