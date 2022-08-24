Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к стране русскоязычных граждан

По словам президента, в обществе Латвии после начала спецоперации на Украине появились как положительные, так и отрицательные явления. Так, к положительным Левитс отнес то, что большая часть общества республики стала более патриотичной и начала «лучше осознавать свою страну и цену свободы». «Ежедневно вы мало думаете об угрозе, но теперь вы ее видите. Это заставляет людей думать», – отметил он.