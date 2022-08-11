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Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

Ведомости

Сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте парламента республики.

«Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданское население Украины и публичное пространство, в котором насилие России в отношении мирных жителей признано терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм», – говорится в сообщении.

Как заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс, Россия неоднократно прямо или косвенно поддерживала террористические режимы, в частности поставляла оружия властям Сирии. Также, по его мнению, Россия виновна в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 г., а также в крушении Boeing МН17 в 2014 г. В рамках же своей «незаконной» спецоперации на Украине Россия, по его мнению, «реализует это насилие для достижения политических целей».

Кроме того, в своем заявлении латвийский парламент призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белорусии. Также латвийские парламентарии призывали страны-единомылшенников последовать их примеру и признать Россию страной-спонсором терроризма.

Латвия с 1 августа приостановлена соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, а с 16 мая – соглашение о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал и протокола к нему. С этого же дня между Латвией и Россией было приостановлено соглашение о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

В конце июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка, которой был выражен протест, связанный с грубым давлением на россиян при въезде в Латвийскую Республику. Местные власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации и в случае отказа запрещают въезд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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