Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма
Сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте парламента республики.
«Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданское население Украины и публичное пространство, в котором насилие России в отношении мирных жителей признано терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм», – говорится в сообщении.
Как заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс, Россия неоднократно прямо или косвенно поддерживала террористические режимы, в частности поставляла оружия властям Сирии. Также, по его мнению, Россия виновна в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 г., а также в крушении Boeing МН17 в 2014 г. В рамках же своей «незаконной» спецоперации на Украине Россия, по его мнению, «реализует это насилие для достижения политических целей».
Кроме того, в своем заявлении латвийский парламент призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белорусии. Также латвийские парламентарии призывали страны-единомылшенников последовать их примеру и признать Россию страной-спонсором терроризма.
Латвия с 1 августа приостановлена соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, а с 16 мая – соглашение о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал и протокола к нему. С этого же дня между Латвией и Россией было приостановлено соглашение о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии.
В конце июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка, которой был выражен протест, связанный с грубым давлением на россиян при въезде в Латвийскую Республику. Местные власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации и в случае отказа запрещают въезд.
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