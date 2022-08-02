Признание Латвией РФ «террористическим государством» не скажется на россиянах

Лукьянов сомневается, что такие инициативы будут поддержаны странами ЕС: «Это политическое заявление, и непосредственного эффекта на оставшиеся связи [между странами] оно иметь не будет». По его мнению, отношения между ЕС и Россией сейчас сохраняются в тех сферах, в которых в первую очередь заинтересован ЕС, таких как энергетика.