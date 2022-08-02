Признание Латвией РФ «террористическим государством» не скажется на россиянах

Признание Латвией РФ «террористическим государством» не скажется на россиянахЭтот политический ход не заставит страны ЕС прийти к аналогичному решению, считают эксперты
Комиссия сейма Латвии по иностранным делам рассмотрит заявление о признании России террористическим государством 2 августа. Об этом в своем Twitter сообщил депутат парламента Рихардс Колс. Латвия не будет первой страной – 10 мая сейм Литвы принял аналогичную резолюцию из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине.
По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, из решения парламента Латвии не следует принятие мер против собственности россиян на территории страны или других подобных мер. «Это пафосная публицистика, и не более того», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Латвия сама по себе для нас не столь важна, но это создает прецедент, который может быть использован и другими странами», – считает Кортунов. Вешая ярлык на Россию, политики вступают на «неизведанную территорию», говорит он.
28 июля сенат США одобрил резолюцию, призывающую госдепартамент признать Россию «государством – спонсором терроризма». Соответствующее предложение было внесено в конгресс еще 9 мая. Но сам госдеп не является сторонником такого решения, писало издание Politico.
Страны Прибалтики во многом копируют США, говорит старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. «Двусторонние отношения с Латвией, Литвой и Эстонией сведены до минимума, и их решения представляют из себя скорее символический акт», – говорит эксперт.
По словам Оленченко, первоначальная идея заключалась в том, чтобы все страны Евросоюза на уровне парламентов приняли схожие решения, но другие государства уклонились от «инициативы США». «Это попытка создать побудительный пример для других стран», – подчеркивает эксперт.
Лукьянов сомневается, что такие инициативы будут поддержаны странами ЕС: «Это политическое заявление, и непосредственного эффекта на оставшиеся связи [между странами] оно иметь не будет». По его мнению, отношения между ЕС и Россией сейчас сохраняются в тех сферах, в которых в первую очередь заинтересован ЕС, таких как энергетика.
Принимаемые государствами меры в отношении имущества российских граждан или бизнеса не зависят от подобных резолюций, говорит Оленченко.
Решение Латвии, как до нее и Литвы, для России негативно с информационной точки зрения, но для граждан оно вряд ли будет иметь какие-то последствия, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»). «Но нужно посмотреть, какой пакет санкций или юридических мер будет введен после принятия этого акта», – отмечает депутат.
В праве Евросоюза, в отличие от США, статуса «государства – спонсора терроризма» нет, но есть возможность квалифицировать Россию как юрисдикцию, представляющую высокий риск для финансовой системы ЕС, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. По его словам, правом принять такое решение обладает Еврокомиссия. Для компаний из «высокорисковой страны» можно вводить ограничения на создание филиалов, представительств и дочерних фирм в ЕС, говорит Именнов.