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Латвия приостановила действие налогового соглашения с Россией

Это противоречит как тексту договора, так и международному праву, считают эксперты
Любовь Романова
Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Латвия приостановила действие соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией. Стенограмма с заседания сейма, где обсуждался этот вопрос, приведена на сайте парламента республики. Протокол с решением, подписанным председателем сейма Инарой Мурниеце, размещен в «Латвийском вестнике» (официальное издание страны, где публикуются в том числе нормативные акты). «Ведомости» ознакомились с материалами.

Согласно протоколу, СИДН приостанавливается с 16 мая и до вывода российских войск с территории Украины и полного восстановления ее территориальной целостности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных