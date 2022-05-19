Латвия приостановила действие налогового соглашения с Россией

Латвия приостановила действие соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией. Стенограмма с заседания сейма, где обсуждался этот вопрос, приведена на сайте парламента республики. Протокол с решением, подписанным председателем сейма Инарой Мурниеце, размещен в «Латвийском вестнике» (официальное издание страны, где публикуются в том числе нормативные акты). «Ведомости» ознакомились с материалами.