Латвия приостановила действие налогового соглашения с Россией

Латвия приостановила действие налогового соглашения с РоссиейЭто противоречит как тексту договора, так и международному праву, считают эксперты
Латвия приостановила действие соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией. Стенограмма с заседания сейма, где обсуждался этот вопрос, приведена на сайте парламента республики. Протокол с решением, подписанным председателем сейма Инарой Мурниеце, размещен в «Латвийском вестнике» (официальное издание страны, где публикуются в том числе нормативные акты). «Ведомости» ознакомились с материалами.
Согласно протоколу, СИДН приостанавливается с 16 мая и до вывода российских войск с территории Украины и полного восстановления ее территориальной целостности.
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