Почему Латвия снесет памятник воинам-освободителям

Почему Латвия снесет памятник воинам-освободителямЕе властям не понравилось массовое возложение цветов 9 мая
Законопроект о сносе памятника солдатам Красной армии – освободителям Риги был одобрен 12 мая сеймом Латвии. Согласно ему, прекращается действие 13-й статьи российско-латвийского договора 1994 г., по которому гарантируется сохранность воинских монументов на территории балтийской республики.
Теперь участь монумента советским воинам будет решать мэрия Риги. При этом о сносе памятника в ближайшие месяцы власти латвийской столицы пока не заявляют. 11 мая мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире телеканала LSM выразил сомнение, что монумент демонтируют до парламентских выборов 1 октября.
Это решение сейма было принято после того, как 9 мая состоялось массовое возложение цветов к монументу. Цветы были убраны с помощью трактора городскими службами, но возложение повторилось на следующий день, после чего вокруг монумента было выставлено полицейское ограждение. После этого ряд оппозиционных депутатов сейма, как сообщает Sputnik Латвия, выступили за отставку мэра Риги Мартиньша Стакиса. Проправительственное большинство ответило законопроектом о сносе памятника.
Как говорится в тексте документа, «некоторые памятники в Латвии, в том числе памятник советским воинам – освободителям Советской Латвии <...> используются не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».
Согласно документу, пересмотру не подлежит положение монументов, возведенных на местах захоронений. Действие статьи о гарантии сохранности памятников приостанавливается до тех пор, пока «государственная власть не восстановится на всех территориях Украины в границах на 2013 г.». Кроме того, чтобы обеспечить сохранность советских монументов, Россия должна возместить Украине все убытки, а также компенсировать Латвии ущерб, нанесенный «оккупацией СССР». За принятие проголосовали 68 депутатов сейма, 18 высказались против. Часть голосовавших за закон депутатов потребовали зачитать вслух имена тех, кто голосовал против, что и было сделано.