Почему Латвия снесет памятник воинам-освободителям

Согласно документу, пересмотру не подлежит положение монументов, возведенных на местах захоронений. Действие статьи о гарантии сохранности памятников приостанавливается до тех пор, пока «государственная власть не восстановится на всех территориях Украины в границах на 2013 г.». Кроме того, чтобы обеспечить сохранность советских монументов, Россия должна возместить Украине все убытки, а также компенсировать Латвии ущерб, нанесенный «оккупацией СССР». За принятие проголосовали 68 депутатов сейма, 18 высказались против. Часть голосовавших за закон депутатов потребовали зачитать вслух имена тех, кто голосовал против, что и было сделано.