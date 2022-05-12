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Парламент Латвии разрешил властям сносить памятники советским солдатам

Ведомости

Латвийский парламент принял во втором чтении законопроект, приостанавливающий действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, сообщили в сейме. Латышское информационное агентство Leta уточняет, что таким образом устранены юридические препятствия для сноса размещенного в рижском парке Победы памятника советским воинам-освободителям.

В парламенте уточнили, что проект закона приостанавливает действие ст. 13 «Соглашения между правительствами стран о социальной защите военных пенсионеров России и членов их семей, проживающих на территории Латвии». В ней прописаны обязательства стран по содержанию мемориальных сооружений и мест массовых захоронений – в частности, оба государства на своих территориях должны обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов.

Законопроект вступит в силу 13 мая, действие приостановки соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины, полностью не восстановит суверенитет страны и территориальную целостность.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс, продвигавший законопроект в сейме, заявил, что образ и символика Советской армии «прямо и недвусмысленно» связаны с «агрессией России» на Украине. «Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», – отметил он. По словам Колса, Латвия продолжит выполнять международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.

Как сообщали РИА «Новости», в этом году латвийские власти объявили 9 мая Днем памяти жертв на Украине. Спецслужбы попросили людей не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как «открытое неуважение». Но к памятнику воинов-освободителей в Риге все равно было принесено много цветов, которые муниципальным службам пришлось убирать с помощью трактора. Но утром 10 мая жители Риги вновь стали приносить к памятнику цветы. 11 мая полиция перекрыла доступ к мемориалу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных