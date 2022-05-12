Парламент Латвии разрешил властям сносить памятники советским солдатам
Латвийский парламент принял во втором чтении законопроект, приостанавливающий действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, сообщили в сейме. Латышское информационное агентство Leta уточняет, что таким образом устранены юридические препятствия для сноса размещенного в рижском парке Победы памятника советским воинам-освободителям.
В парламенте уточнили, что проект закона приостанавливает действие ст. 13 «Соглашения между правительствами стран о социальной защите военных пенсионеров России и членов их семей, проживающих на территории Латвии». В ней прописаны обязательства стран по содержанию мемориальных сооружений и мест массовых захоронений – в частности, оба государства на своих территориях должны обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов.
Законопроект вступит в силу 13 мая, действие приостановки соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины, полностью не восстановит суверенитет страны и территориальную целостность.
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс, продвигавший законопроект в сейме, заявил, что образ и символика Советской армии «прямо и недвусмысленно» связаны с «агрессией России» на Украине. «Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», – отметил он. По словам Колса, Латвия продолжит выполнять международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.
Как сообщали РИА «Новости», в этом году латвийские власти объявили 9 мая Днем памяти жертв на Украине. Спецслужбы попросили людей не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как «открытое неуважение». Но к памятнику воинов-освободителей в Риге все равно было принесено много цветов, которые муниципальным службам пришлось убирать с помощью трактора. Но утром 10 мая жители Риги вновь стали приносить к памятнику цветы. 11 мая полиция перекрыла доступ к мемориалу.