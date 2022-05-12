Парламент Латвии разрешил властям сносить памятники советским солдатам

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс, продвигавший законопроект в сейме, заявил, что образ и символика Советской армии «прямо и недвусмысленно» связаны с «агрессией России» на Украине. «Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», – отметил он. По словам Колса, Латвия продолжит выполнять международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.