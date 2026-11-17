Чем раньше рождается ребенок, тем выше риски тяжелых последствий для здоровья, уточнила Тихонова. По ее словам, чаще всего страдают легкие: в них не хватает сурфактанта – вещества, которое не дает легочным пузырькам слипаться при выдохе. Второе уязвимое место – мозг, а его сосуды у недоношенного ребенка очень хрупкие, и в первые дни жизни в органе могут произойти кровоизлияния, продолжила Тихонова: «Сложности могут возникнуть и со здоровьем глаз: сосуды сетчатки у недоношенных не успевают сформироваться до конца, и без лечения это может привести к потере зрения».