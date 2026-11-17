Россия показала один из лучших в мире результатов по донашиванию детейЧем раньше рождается ребенок, тем выше риски для его здоровья, говорят врачи
По итогам 2025 г. недоношенными в России родились только 5,6% детей. Об этом на круглом столе, посвященном российской неонатологии, сообщил замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России Дмитрий Дегтярев.
По его словам, отечественный показатель – один из лучших в мире. В зависимости от страны доля родившихся раньше срока детей колеблется в пределах 4-12%. Например, по данным Национального центра статистики здравоохранения США, в 2025 г. уровень преждевременных рождений в стране составил 10,4%. В Германии, согласно оценке государственной страховой компании Techniker Krankenkasse, доля таких родов в прошлом году составила 6,2%.
Согласно информационному бюллетеню Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недоношенными считаются дети, родившиеся живыми до истечения 37 полных недель беременности. В зависимости от срока рождения их разделяют экстремально недоношенные (менее 28 недель), глубоко недоношенные (28-32 недели), умеренно недоношенные (32-33 недели) и поздние недоношенные (34-37 недель).
С 2012 г. в России, как и в ряде других государств и в Японии, США, Швеции и др. реанимировать полагается детей, которые появились на свет как минимум на 22 неделе беременности с массой тела от 500 г. Это соответствует утвержденным в стране «критериям рождения». Однако в последние годы медики начинают выхаживать и детей, рожденных на 21 неделе, сказал Дегтярев. К примеру, с весом менее 400 г в России родилось уже порядка 150 детей.
Возможность выходить таких младенцев зависит от сопутствующих заболеваний ребенка и матери, добавил неонатолог. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, медицинскими показаниями обусловлены порядка 20%-30% ранних рождений. Они могут объясняться, например, прогрессирующим онкологическим заболеванием у матери. Также роды могут провести преждевременно в связи с врожденными пороками развития или ухудшением состояния плода.
Еще 70%-80% недоношенных на свет появляются спонтанно, говорится в документе. Такое происходит из-за инфекций и воспаления, перерастяжения матки при многоплодной беременности или избытка околоплодных вод, объяснила «Ведомостям» акушер-гинеколог медицинской компании «Сберздоровье» Дарья Тихонова: «Помимо прочего, роды могут начаться из-за небольших кровоизлияний в месте прикрепления плаценты к матке».
В России выстроена система телемедицинских консультаций, отметила заведующая вторым акушерским отделением патологии беременности НМИЦ им. Кулакова Нана Тетруашвили. При угрозе преждевременных родов врачи из субъектов РФ могут связаться с коллегами из центра, чтобы обсудить сложную ситуацию и возможность пролонгирования беременности, говорит Тетруашвили. Только за 2025 г. пренатальный консилиум рассмотрел порядка 2500 случаев из регионов, добавил директор НМИЦ им. Кулакова, академик РАН Геннадий Сухих.
Чем раньше рождается ребенок, тем выше риски тяжелых последствий для здоровья, уточнила Тихонова. По ее словам, чаще всего страдают легкие: в них не хватает сурфактанта – вещества, которое не дает легочным пузырькам слипаться при выдохе. Второе уязвимое место – мозг, а его сосуды у недоношенного ребенка очень хрупкие, и в первые дни жизни в органе могут произойти кровоизлияния, продолжила Тихонова: «Сложности могут возникнуть и со здоровьем глаз: сосуды сетчатки у недоношенных не успевают сформироваться до конца, и без лечения это может привести к потере зрения».
Чтобы избежать таких последствий, во время беременности пациенткам измеряют длину шейки матки, объяснила Тихонова. Если она короткая, назначают прогестерон – гормон, который помогает сохранить беременность и снижает риск преждевременных родов примерно на треть, говорит врач: «Если роды раньше срока уже начались, вот-вот начнутся или врачи сами планируют досрочные роды, беременной вводят кортикостероиды – гормоны, которые через плаценту попадают к ребенку и ускоряют созревание его легких».