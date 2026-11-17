Захарова осудила недопуск фигуристов к Гран-при в Финляндии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом решение не допускать российских фигуристов к соревнованиям в Финляндии.
«Знали, что наши едут за медалями, и не пустили. Неонацизм в полный рост», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).
17 ноября российские фигуристы пропустят этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии из-за ограничений на въезд граждан России.
Турнир должен пройти в Хельсинки. В нем планировали выступить три российские спортивные пары: чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также победители и призеры российских этапов Гран-при Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Кроме того, на соревнованиях должен был выступить двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко.
12 ноября Финляндия ужесточила ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом. Ограничения действуют независимо от страны, из которой россияне прибывают в Финляндию.