Турнир должен пройти в Хельсинки. В нем планировали выступить три российские спортивные пары: чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также победители и призеры российских этапов Гран-при Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Кроме того, на соревнованиях должен был выступить двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко.