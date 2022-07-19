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В комитете парламента Литвы рассмотрят запрет бизнесу развивать отношения с Россией

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В комитет сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне поступило предложение на законодательном уровне запретить предпринимателям страны вести какие-либо торгово-экономические отношения с партнерами из России, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Лауринаса Касчюнаса.

Такую идею предложил депутат сейма от Союза либералов Раймундас Лопата. Он считает, что бизнесу необходимо будет дать три месяца, чтобы адаптироваться и соблюсти все юридические формальности о прекращении деятельности. 

«На ближайшем заседании комитета планируем рассмотреть не только это предложение, но и заслушать анализ о влиянии России на нашу экономику и то, как обеспечить контроль над этим влиянием», — говорит Касчюнас. 

После начала специальной военной операции страны ЕС начали постепенно разрывать экономические связи с Россией. Операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем. Операторы с 1 июня «поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно». Позже, 28 июня, сейм Литвы законодательно запретил импорт российского природного газа, исключением стал транзит в Калининградскую область России. Данные поправки одобрили 123 члена сейма, двое воздержались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных