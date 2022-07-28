Сенат США принял резолюцию с призывом признать Россию «спонсором терроризма»

Согласно данным на сайте, резолюцию внесли на рассмотрение в Сенат 9 мая 2022 года. Отмечается, что в документе рассматриваются «действия российского правительства, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина». В частности, в тексте упоминается о событиях в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Также документ содержит призыв Сената к Госдепу объявить Россию «спонсором терроризма».