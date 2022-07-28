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Политика

Сенат США принял резолюцию с призывом признать Россию «спонсором терроризма»

Ведомости

Сенат США одобрил резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Сообщение об этом появилось на сайте американского Конгресса. 

«Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», — говорится в статусе документа. 

Согласно данным на сайте, резолюцию внесли на рассмотрение в Сенат 9 мая 2022 года. Отмечается, что в документе рассматриваются «действия российского правительства, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина». В частности, в тексте упоминается о событиях в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Также документ содержит призыв Сената к Госдепу объявить Россию «спонсором терроризма». 

На прошлой неделе газета Politico сообщила, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма в обход Госдепа. На сегодняшний день США уже отнесли к таким странам Кубу, Иран, КНДР и Сирию. 

На публикацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что кардинально отношения России и США после принятия такого решения не изменятся, поскольку «они и так находятся в незавидном положении». Однако Песков подчеркнул, что в Кремле оценивают возможный шаг крайне негативно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных