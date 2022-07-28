Сенат США принял резолюцию с призывом признать Россию «спонсором терроризма»
Сенат США одобрил резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Сообщение об этом появилось на сайте американского Конгресса.
«Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», — говорится в статусе документа.
Согласно данным на сайте, резолюцию внесли на рассмотрение в Сенат 9 мая 2022 года. Отмечается, что в документе рассматриваются «действия российского правительства, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина». В частности, в тексте упоминается о событиях в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Также документ содержит призыв Сената к Госдепу объявить Россию «спонсором терроризма».
На прошлой неделе газета Politico сообщила, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма в обход Госдепа. На сегодняшний день США уже отнесли к таким странам Кубу, Иран, КНДР и Сирию.
На публикацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что кардинально отношения России и США после принятия такого решения не изменятся, поскольку «они и так находятся в незавидном положении». Однако Песков подчеркнул, что в Кремле оценивают возможный шаг крайне негативно.
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