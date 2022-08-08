В МИДе допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян
Россия допускает возможность введения мер в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде в Латвию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД принял такое решение после того, как глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич назвал «бессмысленными» протесты Москвы против принуждения российских граждан, въезжающих в Латвию, к подписанию бумаг, осуждающих спецоперацию на Украине. Захарова уточнила, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич «не понял» обращения представителя МИД России и назвал протест «бессмысленным», поскольку власти республики не хотят исправлять ситуацию.
В конце июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка, которой был выражен протест, связанный с грубым давлением на россиян при въезде в Латвийскую Республику. Местные власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации и в случае отказа запрещают въезд.
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