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В МИДе допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян

Ведомости

Россия допускает возможность введения мер в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде в Латвию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД принял такое решение после того, как глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич назвал «бессмысленными» протесты Москвы против принуждения российских граждан, въезжающих в Латвию, к подписанию бумаг, осуждающих спецоперацию на Украине. Захарова уточнила, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич «не понял» обращения представителя МИД России и назвал протест «бессмысленным», поскольку власти республики не хотят исправлять ситуацию.

В конце июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка, которой был выражен протест, связанный с грубым давлением на россиян при въезде в Латвийскую Республику. Местные власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации и в случае отказа запрещают въезд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных