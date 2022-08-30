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МИД анонсировал ассиметричные меры после сноса памятников в Прибалтике

Ведомости

Снос советских памятников в странах Прибалтики скажутся на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в ответ ассиметричные меры, следует из заявления МИД РФ. 

«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследований и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности – как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их», — отмечено в заявлении.

В МИДе отметили, что действия прибалтийских республик скажутся на отношениях с Россией, которые «и без того уже находятся в полном упадке». «Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего в политической и экономической плоскостях», — заключили в дипведомстве.

Латвия, Литва и Эстония начали полномасштабный снос советских памятников летом текущего года. 12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступил в силу 13 мая, а приостановка соглашения началась с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге. 

Аналогичное решение о сносе приняли в Эстонии и Литве. 4 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно скорее снести все памятники советским воинам. По ее оценкам, сейчас в республике порядка 200-400 красноармейских монументов. Правительство Эстонии в этом вопросе «придерживается единодушного мнения», а также хочет сделать процесс сноса с минимальной эскалацией и наиболее безболезненным способом, подчеркнула Каллас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных