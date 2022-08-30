МИД анонсировал ассиметричные меры после сноса памятников в Прибалтике
Снос советских памятников в странах Прибалтики скажутся на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в ответ ассиметричные меры, следует из заявления МИД РФ.
«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследований и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности – как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их», — отмечено в заявлении.
В МИДе отметили, что действия прибалтийских республик скажутся на отношениях с Россией, которые «и без того уже находятся в полном упадке». «Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего в политической и экономической плоскостях», — заключили в дипведомстве.
Латвия, Литва и Эстония начали полномасштабный снос советских памятников летом текущего года. 12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступил в силу 13 мая, а приостановка соглашения началась с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге.
Аналогичное решение о сносе приняли в Эстонии и Литве. 4 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно скорее снести все памятники советским воинам. По ее оценкам, сейчас в республике порядка 200-400 красноармейских монументов. Правительство Эстонии в этом вопросе «придерживается единодушного мнения», а также хочет сделать процесс сноса с минимальной эскалацией и наиболее безболезненным способом, подчеркнула Каллас.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса