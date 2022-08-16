В Эстонии начали демонтаж советских памятников

Памятник советскому танку Т-34 в Нарве сняли с постамента и отправили в Эстонский военный музей, сообщила газета Postimees. «Нарвский танк» (установлен в 1970 г. на том месте, где наступавшие части РККА в 1944 г. форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону) – последний памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии, отмечает «Интерфакс». Это произошло несмотря на то, что городское собрание Нарвы 15 августа отказалось поддержать решение правительства о переносе данного мемориала. В ответ на демонтаж памятника мэр Нарвы Катри Райк объявила, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии (рийгикогу) в марте 2023 г.