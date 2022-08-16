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В Эстонии начали демонтаж советских памятников

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Анастасия Майер
В Эстонии начали демонтаж советских памятников / Sergei Stepanov / AP

Памятник советскому танку Т-34 в Нарве сняли с постамента и отправили в Эстонский военный музей, сообщила газета Postimees. «Нарвский танк» (установлен в 1970 г. на том месте, где наступавшие части РККА в 1944 г. форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону) – последний памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии, отмечает «Интерфакс». Это произошло несмотря на то, что городское собрание Нарвы 15 августа отказалось поддержать решение правительства о переносе данного мемориала. В ответ на демонтаж памятника мэр Нарвы Катри Райк объявила, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии (рийгикогу) в марте 2023 г.

Демонтажу танка-памятника предшествовало заявление премьер-министра республики Каи Каллас о сносе всех памятников советским воинам до конца года. 21 июля она сказала, что судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление. Если под памятником есть останки, то они будут перезахоронены. Сегодня Каллас заявила, что все монументы советской эпохи демонтируют и перенесут в музеи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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