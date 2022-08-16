В Эстонии начали демонтаж советских памятников

В Эстонии начали демонтаж советских памятниковПредставители российских властей считают, что можно ограничиться политическим давлением на Прибалтику
Памятник советскому танку Т-34 в Нарве сняли с постамента и отправили в Эстонский военный музей, сообщила газета Postimees. «Нарвский танк» (установлен в 1970 г. на том месте, где наступавшие части РККА в 1944 г. форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону) – последний памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии, отмечает «Интерфакс». Это произошло несмотря на то, что городское собрание Нарвы 15 августа отказалось поддержать решение правительства о переносе данного мемориала. В ответ на демонтаж памятника мэр Нарвы Катри Райк объявила, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии (рийгикогу) в марте 2023 г.
Демонтажу танка-памятника предшествовало заявление премьер-министра республики Каи Каллас о сносе всех памятников советским воинам до конца года. 21 июля она сказала, что судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление. Если под памятником есть останки, то они будут перезахоронены. Сегодня Каллас заявила, что все монументы советской эпохи демонтируют и перенесут в музеи.