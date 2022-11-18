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Медведев: убийцы пленных россиян заслуживают кары по принципу «жизнь за жизнь»

Ведомости

Украинские военные, расстрелявшие пленных российских военнослужащих, заслуживают только «смертной кары» по принципу «жизнь за жизнь», написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.

«Только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному ещё с ветхозаветных времён. Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут год», — написал политик.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных. «Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару», — отметила дипломат.

Ранее в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ. В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных. 

Ранее в октябре Следственный комитет России завел уголовное дело из-за обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы в Херсоне, в результате которого погибли мирные жители. По версии следствия, граждане передвигались из Херсона на другую сторону реки, когда украинские военные «умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS». По предварительным данным, тогда погибло 4 человека, еще 13 пострадали. Уточняется, что среди них есть дети и представители СМИ. В СКР сообщили о гибели двух журналистов. 

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Ранее по теме: Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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