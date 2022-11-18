Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных украинскими военными, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару», — отметила дипломат.
По ее словам, российская сторона неоднократно привлекала внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим, однако свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны коллективного Запада.
Ранее в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ. В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту расстрела российских военнопленных. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей. Украинская сторона не давала каких-либо комментариев по этому поводу.
Ранее в октябре Следственный комитет России завел уголовное дело из-за обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы в Херсоне, в результате которого погибли мирные жители. По версии следствия, граждане передвигались из Херсона на другую сторону реки, когда украинские военные «умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS». По предварительным данным, тогда погибло 4 человека, еще 13 пострадали. Уточняется, что среди них есть дети и представители СМИ. В СКР сообщили о гибели двух журналистов.
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