Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных

Ранее в октябре Следственный комитет России завел уголовное дело из-за обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы в Херсоне, в результате которого погибли мирные жители. По версии следствия, граждане передвигались из Херсона на другую сторону реки, когда украинские военные «умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS». По предварительным данным, тогда погибло 4 человека, еще 13 пострадали. Уточняется, что среди них есть дети и представители СМИ. В СКР сообщили о гибели двух журналистов.