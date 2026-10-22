Жаров назвал рост доли нерекламных доходов стратегическим приоритетом ГПМ

Жаров назвал рост доли нерекламных доходов стратегическим приоритетом ГПМТВ-реклама «не успевает» за динамикой общего роста медиарынка
Одна из ключевых стратегических задач холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ) на ближайшую перспективу – увеличение доли нерекламных доходов, т. е. доходов от продажи прав на проекты из библиотеки контента, его лицензирования и монетизации в подписке. Об этом рассказал гендиректор ГПМ Александр Жаров, выступая в четверг, 22 октября, на конференции «Медиабизнес» делового издания «Ведомости».
В январе – июне 2026 г. они уже составили 30% совокупной выручки медиахолдинга, это положительно повлияло на ее устойчивость, отметил он. Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в январе – июне 2026 г. осталась на уровне первого полугодия 2025 г. и достигла 79 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО.
В частности, доходы ГПМ от кинопроката в январе – июне 2026 г. выросли на 13%, от продажи прав – на 6%, оценил Жаров. Абсолютные показатели он не раскрыл. Задача ГПМ – увеличивать свою долю в тех самых 500–520 минутах, которые человек тратит на контент в сутки, пояснил Жаров: «Чем больше времени он проводит с нами – у экрана телевизора, в смартфоне, в кинотеатре, – тем устойчивее наша модель».
Основную часть выручки ГПМ традиционно генерирует рекламная модель, причем львиную долю – ТВ-реклама (примерно 40%), напомнил Жаров. Но рост объема рекламы на телевидении, как отметил он, сейчас «не успевает» за общим ростом медиарынка. Поэтому ГПМ занимается диверсификацией доходов и в рекламном сегменте: 10% выручки в январе – июне 2026 г., по словам Жарова, пришлось на цифровые активы. Ключевым драйвером стала платформа Rutube: за счет расширения аудитории и новых форматов монетизации ее рекламная выручка выросла за указанный период год к году более чем в два раза, уточнил гендиректор ГПМ. Кроме того, 19% выручки аккумулирует спонсорство. Абсолютные цифры Жаров не привел.
В январе – марте сегмент видеорекламы (включает в себя затраты на размещения на ТВ и в онлайн-видео) вырос лишь на 1% к тому же периоду 2025 г. и составил 67,5–68,5 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), весь рекламный рынок – на 5% до 220–222 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Более актуальную оценку АКАР пока не давала.
В январе – июне 2026 г. объем рекламы на ТВ увеличился на 4% к первому полугодию 2025 г. и составил 151,3 млрд руб., следует из оценки рекламной группы Okkam. Ранее Жаров прогнозировал, что сегмент телерекламы в 2026 г. вырастет на 4% в сравнении с 2025 г.