Жаров назвал рост доли нерекламных доходов стратегическим приоритетом ГПМ

В частности, доходы ГПМ от кинопроката в январе – июне 2026 г. выросли на 13%, от продажи прав – на 6%, оценил Жаров. Абсолютные показатели он не раскрыл. Задача ГПМ – увеличивать свою долю в тех самых 500–520 минутах, которые человек тратит на контент в сутки, пояснил Жаров: «Чем больше времени он проводит с нами – у экрана телевизора, в смартфоне, в кинотеатре, – тем устойчивее наша модель».