Руководители медиакомпаний спрогнозировали замедление роста рынка в 2027 году

Подавляющее большинство медиакомпаний (92%) также прогнозируют свою прибыльность по итогам 2026 г., лишь 8% опрошенных ожидают убыток. Для повышения операционной эффективности основная часть представителей контентной индустрии (54%) проводили оптимизацию расходов в текущем году. В основном она затронула маркетинговые затраты (70%), наем новых работников (60%), расходы на производство контента (55%), численность сотрудников (40%), а также размер заработных плат, выплату премий и объем соцпакета (15%). Здесь и далее в некоторых вопросах исследования респонденты могли выбирать сразу несколько вариантов ответов. В числе индивидуальных мер – закрытие съедающих маржу проектов, ограничение M&A-активности, отказ от недостаточно эффективных проектов в пользу более перспективных форматов, изменение скидочной политики и сокращение других затрат (на охрану, корпоративные мероприятия и т. д.). Каждый из этих ответов набрал по 5%. В то же время 46% медиакомпаний оптимизацию не проводили.