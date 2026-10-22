Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
В графике президента России Владимира Путина разговор с американским лидером Дональдом Трампом пока не запланирован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент в планах такого разговора нет, но, как вы знаете, они достаточно быстро могут организовываться при необходимости или при желании одной из сторон», – сказал он.
В прошлый раз Путин и Трамп провели телефонный разговор 9 октября. Тогда российский и американский президенты договорились о поставках более 300 000 т дизельного топлива как на рынки США, так и на мировые рынки.
21 октября Путин поблагодарил Трампа за участие в урегулировании украинского вопроса. Он отметил, что Трамп в последнем разговоре делал упор на то, что завершение конфликта на Украине необходимо для прекращения человеческих потерь.
22 октября Трамп заявил, что Вашингтон не собирается ужесточать санкции против Москвы, поскольку участвует в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что санкции не вводятся, когда стороны близки к сделке, а переговоры очень деликатны.