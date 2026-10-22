Михельсон: TotalEnergies планирует распределять газ с «Ямал СПГ» вне ЕС

В январе Совет ЕС окончательно утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. В конце июня представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель не станет возобновлять импорт российского газа в страны ЕС после вступления в силу окончательного запрета.