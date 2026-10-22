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Михельсон: TotalEnergies планирует распределять газ с «Ямал СПГ» вне ЕС

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Французская нефтегазовая и энергетическая компания TotalEnergies, как один из участников российского проекта «Ямал СПГ», настроена распределять продукцию с завода на рынках за пределами Европы после 2027 г. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях XIX Веронского Евразийского экономического форума.

«Это разрешено 21-м пакетом, по существующим долгосрочным договорам у европейских компаний разрешено реализовать нашу продукцию», – объяснил Михельсон.

В январе Совет ЕС окончательно утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. В конце июня представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель не станет возобновлять импорт российского газа в страны ЕС после вступления в силу окончательного запрета.

«Ямал СПГ» – это крупнотоннажный арктический проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа, расположенный на северо-востоке полуострова Ямал. «Новатэку» принадлежать 50,1% проекта, TotalEnergies владеет 20%, государственная нефтегазовая компания Китая CNPC – тоже 20%. Еще 9,9% принадлежит китайскому Фонду Шелкового пути.

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