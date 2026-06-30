В ЕС исключили возвращение к импорту российского газа

29 июня газета Financial Times сообщала, что Европа может подойти к отопительному сезону с минимальными за последние 15 лет запасами газа в подземных хранилищах. По оценке аналитиков, к завершению сезона закачки, который обычно длится с апреля по октябрь, ПХГ будут заполнены лишь на 76%.