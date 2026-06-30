В ЕС исключили возвращение к импорту российского газа
Возобновление импорта российского газа в страны Евросоюза невозможно, поскольку объединение реализует программу RePowerEU, направленную на отказ от российских энергоносителей. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.
«Возобновление импорта российского газа в Европейский союз? Нет, это невозможно», – сказала Итконен, отвечая на вопрос о призывах отдельных европейских политиков вернуться к закупкам российского газа (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, в июне вступил в силу очередной этап ограничений, предусматривающий запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.
29 июня газета Financial Times сообщала, что Европа может подойти к отопительному сезону с минимальными за последние 15 лет запасами газа в подземных хранилищах. По оценке аналитиков, к завершению сезона закачки, который обычно длится с апреля по октябрь, ПХГ будут заполнены лишь на 76%.
26 января Совет ЕС окончательно утвердил поэтапный запрет на импорт газа из РФ. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Сообщалось, что для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Также страны Евросоюза будут обязаны проверять страну происхождения газа перед его импортом.