Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,404-0,74%CHMK3 110+0,16%VEON-RX49-1,61%IMOEX2 320,02+1,51%RTSI948,41+1,5%RGBI113,78+0,63%RGBITR756,84+0,72%
Главная / Бизнес /

Запасы газа в европейских хранилищах достигли минимального уровня за пять лет

Ведомости

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы по состоянию на 27 июня оказался на 9,7 млрд куб. м (16,7%) меньше, чем на аналогичную дату 2025 г., и на 28,7 млрд куб. м (37,3%) меньше, чем в 2024 г., следует из данных Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается «Газпром» в своем Telegram-канале.

Заполненность европейских ПХГ продолжает оставаться на самом низком уровне за последние пять лет. Одной из причин отставания в создании запасов стала установившаяся в регионе жаркая погода, отмечается в сообщении.

23 июня «Газпром» сообщал, что отставание Европы по закачке газа в ПХГ от показателя 2025 г. составляло 7,5 млрд куб. м.

29 июня Wood Mackenzie посчитала, что Европа может подойти к отопительному сезону с самыми низкими за 15 лет запасами газа в ПХГ – по оценке аналитиков, хранилища будут заполнены лишь на 76%. 

25 мая «Газпром» сообщил, что с начала сезона закачки и по 22 мая темпы заполнения ПХГ в Германии и Франции оказались самыми низкими с 2013 г.

В марте 2026 г. запасы газа в европейских ПХГ снизились до критических 29%, а в Германии, Франции и Нидерландах – в среднем до 18%. 21 марта глава энергетики Евросоюза Дан Йоргенсен призвал страны ЕС начинать заполнение газовых хранилищ досрочно.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте