Запасы газа в европейских хранилищах достигли минимального уровня за пять лет
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы по состоянию на 27 июня оказался на 9,7 млрд куб. м (16,7%) меньше, чем на аналогичную дату 2025 г., и на 28,7 млрд куб. м (37,3%) меньше, чем в 2024 г., следует из данных Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается «Газпром» в своем Telegram-канале.
Заполненность европейских ПХГ продолжает оставаться на самом низком уровне за последние пять лет. Одной из причин отставания в создании запасов стала установившаяся в регионе жаркая погода, отмечается в сообщении.
23 июня «Газпром» сообщал, что отставание Европы по закачке газа в ПХГ от показателя 2025 г. составляло 7,5 млрд куб. м.
29 июня Wood Mackenzie посчитала, что Европа может подойти к отопительному сезону с самыми низкими за 15 лет запасами газа в ПХГ – по оценке аналитиков, хранилища будут заполнены лишь на 76%.
25 мая «Газпром» сообщил, что с начала сезона закачки и по 22 мая темпы заполнения ПХГ в Германии и Франции оказались самыми низкими с 2013 г.
В марте 2026 г. запасы газа в европейских ПХГ снизились до критических 29%, а в Германии, Франции и Нидерландах – в среднем до 18%. 21 марта глава энергетики Евросоюза Дан Йоргенсен призвал страны ЕС начинать заполнение газовых хранилищ досрочно.