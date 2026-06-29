Запасы газа в европейских хранилищах достигли минимального уровня за пять лет

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы по состоянию на 27 июня оказался на 9,7 млрд куб. м (16,7%) меньше, чем на аналогичную дату 2025 г., и на 28,7 млрд куб. м (37,3%) меньше, чем в 2024 г., следует из данных Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается «Газпром» в своем Telegram-канале.