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Главная / Бизнес /

FT: ЕС может встретить отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа

Ведомости

Европа может подойти к началу отопительного сезона с самыми низкими запасами газа в подземных хранилищах как минимум за последние 15 лет. Это может привести к новому росту цен на энергоносители для бизнеса и населения, пишет Financial Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie.

По оценке аналитиков, к завершению сезона закачки газа, который обычно длится с апреля по октябрь, европейские подземные хранилища будут заполнены лишь на 76%. После холодной зимы европейские страны начали сезон пополнения запасов с заполненностью хранилищ на уровне 28%, что ниже средних значений. Сейчас, по данным Gas Infrastructure Europe, этот показатель составляет около 48%.

США пригрозили приостановить поставки газа в ЕС из-за новых правил

Политика / Международные новости

По данным FT, одной из причин дефицита стали последствия конфликта между США и Ираном, из-за которого прекратились поставки сжиженного природного газа через Ормузский пролив, а также сократилась добыча газа в Катаре и ОАЭ.

Дополнительное давление на рынок, по информации газеты, оказывают планы Евросоюза отказаться от российского СПГ. В настоящее время на него приходится около 14% европейского импорта сжиженного природного газа.

26 января Совет ЕС окончательно утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Кроме того, страны Евросоюза будут обязаны проверять страну происхождения газа перед его ввозом на территорию объединения.

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