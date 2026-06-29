FT: ЕС может встретить отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа

По оценке аналитиков, к завершению сезона закачки газа, который обычно длится с апреля по октябрь, европейские подземные хранилища будут заполнены лишь на 76%. После холодной зимы европейские страны начали сезон пополнения запасов с заполненностью хранилищ на уровне 28%, что ниже средних значений. Сейчас, по данным Gas Infrastructure Europe, этот показатель составляет около 48%.