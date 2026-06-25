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США пригрозили приостановить поставки газа в ЕС из-за новых правил

Ведомости

США заявили о возможном изменении направлений экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в случае сохранения жестких экологических требований Евросоюза. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт, передает Bloomberg.

Райт отметил, что без изменений в действующем правиле о метане США будут поставлять свой СПГ «куда-то еще». По данным Bloomberg, американская сторона считает, что сложность европейского регулирования и риск штрафов создают угрозу стабильности торговых потоков. В ответ еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не намерен смягчать экологические стандарты под внешним давлением. Вопрос планируется обсудить на встрече министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.

Ситуация развивается на фоне высокой зависимости Европы от американского СПГ, которая усилилась после сокращения поставок из России в 2022 г. Одновременно климатическая политика ЕС, включая борьбу с метановыми выбросами, остается одним из ключевых направлений энергетической стратегии блока. Как отмечает Bloomberg, спор вокруг метанового регулирования стал одной из точек напряжения в торговых отношениях США и ЕС.

Guardian: в Европе может произойти энергокризис из-за зависимости от газа из США

Бизнес / ТЭК

20 января Politico писало, что страны Евросоюза встревожены растущей энергетической зависимостью от США после отказа от российского газа. Как отмечает издание, американский СПГ рассматривался как безопасная альтернатива поставкам из России. Однако на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии и последовавшего трансатлантического кризиса энергетическая устойчивость Европы, по оценке Politico, «уже не гарантирована». Согласно данным издания, Европа уже импортирует около четверти газа из США. Ожидалось, что этот показатель будет расти по мере поэтапного введения полного запрета на импорт российского газа.

26 января совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Также страны ЕС будут обязаны проверять происхождение газа. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. В Кремле посчитали такое решение неразумным.

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