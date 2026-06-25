США пригрозили приостановить поставки газа в ЕС из-за новых правил

20 января Politico писало, что страны Евросоюза встревожены растущей энергетической зависимостью от США после отказа от российского газа. Как отмечает издание, американский СПГ рассматривался как безопасная альтернатива поставкам из России. Однако на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии и последовавшего трансатлантического кризиса энергетическая устойчивость Европы, по оценке Politico, «уже не гарантирована». Согласно данным издания, Европа уже импортирует около четверти газа из США. Ожидалось, что этот показатель будет расти по мере поэтапного введения полного запрета на импорт российского газа.