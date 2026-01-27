Кремль назвал неразумным запрет ЕС на импорт российского газа
В Кремле посчитали решение Евросоюза полностью отказаться от закупок российского газа с 2027 г. неразумным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Интерфаксу».
«[Оцениваем это решение] как крайне неразумное с точки зрения экономических интересов этих стран», – пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о позиции Москвы.
26 января Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Запрет на ввоз российского СПГ должен вступить в силу с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.
Согласно документу, перед поставками страны ЕС будут обязаны проверять происхождение газа. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
Также стало известно, что за покупку российского СПГ гражданам стран Евросоюза может грозить штраф до 2,5 млн евро. Для юридических лиц санкции могут составить 3,5% от годового оборота компании по всему миру или до 300% от предполагаемого оборота по сделкам.