Кремль назвал неразумным запрет ЕС на импорт российского газа

Также стало известно, что за покупку российского СПГ гражданам стран Евросоюза может грозить штраф до 2,5 млн евро. Для юридических лиц санкции могут составить 3,5% от годового оборота компании по всему миру или до 300% от предполагаемого оборота по сделкам.