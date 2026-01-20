Politico: ЕС обеспокоен ростом зависимости от импорта газа из США
Страны Евросоюза встревожены растущей энергетической зависимостью от США после отказа от российского газа. Об этом сообщает издание Politico.
Как отмечает издание, американский сжиженный природный газ рассматривался как безопасная альтернатива поставкам из России. Однако на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии и последовавшего трансатлантического кризиса энергетическая устойчивость Европы, по оценке Politico, «уже не гарантирована».
Согласно данным издания, Европа уже импортирует около четверти газа из США. Ожидается, что этот показатель будет расти по мере поэтапного введения полного запрета на импорт российского газа.
Главный аналитик по энергетике Института экономики, энергетики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич заявила, что растущая зависимость ЕС от американского СПГ «создала новую геополитическую зависимость с потенциально высоким уровнем риска». По ее словам, «чрезмерная зависимость от американского газа противоречит политике ЕС по укреплению энергетической безопасности за счет диверсификации, сокращения спроса и наращивания поставок возобновляемых источников энергии».
Как пишет Politico, обеспокоенность этим стратегически уязвимым местом растет и среди стран – участниц ЕС. Ряд европейских дипломатов опасается, что администрация Трампа может использовать новую энергетическую зависимость для продвижения своих внешнеполитических интересов.
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала критика его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, которая сейчас является автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.