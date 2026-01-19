Как Европа может ответить на планы Трампа по Гренландии

Европейские лидеры могут обсудить дальнейшие действия после Всемирного экономического форума в Давосе, который посетит Трамп. Но уже есть несколько вариантов ответа ЕС: ответные пошлины на некоторые товары из США, использование «торговой базуки», закрыть американские базы и укрепить собственную оборону, укрепить отношения с другими странами, включая Индию и Австралию, а также «снизить риски» в отношениях с КНР.