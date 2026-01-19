Как Европа может ответить на планы Трампа по Гренландии

Как Европа может ответить на планы Трампа по ГренландииЕвропейские лидеры могут закрыть военные базы США и ударить «торговой базукой»
Европа после угроз президента США Дональда Трампа ввести новые торговые пошлины в 10% для стран-критиков его притязаний на Гренландию, кажется, выступила единым фронтом. Большинство стран, осудивших намерения Вашингтона захватить остров, теперь заявляют о возможном ответе на американские тарифы. Речь идет об отказе от торгового соглашения с США, применении «торговой базуки» (инструмент против принуждения) и закрытии американских военных баз.
«Ведомости» собрали прогнозы СМИ по возможным европейским контрмерам на пошлины Трампа.
Наиболее незамедлительной и ощутимой реакцией со стороны ЕС стало решение приостановить утверждение июльского торгового соглашения с США, которое еще нуждается в одобрении Европарламента. Экономисты Goldman Sachs Group Inc. подсчитали, что введение 10%-ной пошлины в США снизит реальный ВВП на 0,1–0,2% в затронутых странах за счет сокращения торговли, при этом наибольший удар придется на Германию.
Страны ЕС рассматривают возможность введения тарифов или мер, направленных против американских компаний, если дипломатические усилия не приведут к компромиссу с Трампом, сообщили два европейских дипломата. Послы 27 стран блока обсудили перспективу ответных мер на закрытом заседании в Брюсселе, но большинство высказалось за попытку деэскалации ситуации.
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Евросоюз задействовать так называемый инструмент противодействия принуждению, известный как «торговая базука». «Торговая базука» может заблокировать доступ части американского рынка к рынкам ЕС или ввести экспортный контроль, а также принять более широкий спектр потенциальных контрмер. Судя по комментариям Еврокомиссии, страны блока могут положительно отреагировать на призыв Макрона.
Европейские лидеры могут обсудить дальнейшие действия после Всемирного экономического форума в Давосе, который посетит Трамп. Но уже есть несколько вариантов ответа ЕС: ответные пошлины на некоторые товары из США, использование «торговой базуки», закрыть американские базы и укрепить собственную оборону, укрепить отношения с другими странами, включая Индию и Австралию, а также «снизить риски» в отношениях с КНР.
«Похоже, что времена попыток угодить Трампу закончились», – заявил один высокопоставленный европейский чиновник. Европа многое потеряет от полномасштабного разрыва трансатлантического альянса. Поставки американского оружия и разведывательной информации для Украины имеют решающее значение на поле боя. Время не на стороне Европы – план ЕС по обеспечению внутренней обороноспособности рассчитан до 2030 г., и большинство аналитиков считают, что это слишком оптимистичная цель для развития какой-либо значительной оборонной автономии.
Торговая война не отвечает ничьим интересам, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он добавил, что Лондон будет действовать «прагматично, а не пассивно», но не намерен развязывать тарифный конфликт на этом этапе.
Для европейских лидеров, желающих предупредить Америку, самым простым ответом являются торговые санкции. Франция и некоторые депутаты Европарламента призывают к применению инструмент противодействия принуждению. Но на его принятие потребуются недели, тогда как Трамп может «перевернуть» расстановку сил. ЕС может использовать инструмент для ограничения работы американских технологических компаний, аннулирования банковских лицензий или преследования американской интеллектуальной собственности, что потенциально может спровоцировать ответные действия со стороны США. Сейчас использование «торговой базуки» представляется маловероятным.