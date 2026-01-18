Макрон запросит активацию «инструмента против принуждения» в случае пошлин США

17 января президент США Дональд Трамп пригрозил введением с 1 февраля пошлин на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Также с 1 июня текущего года пошлина вырастет с 10 до 25%. Тарифы направлены на критиков его намерений аннексировать Гренландию – автономную территорию Дании.