Макрон запросит активацию «инструмента против принуждения» в случае пошлин США
Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с европейскими союзниками запросит активацию «инструмента ЕС по борьбе с принуждением» в случае пошлин США. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на команду французского лидера.
Инструмент позволяет заморозить доступ к европейским рынкам государственных закупок или заблокировать определенные инвестиции. Для его применения необходимо одобрение большинства государств-членов ЕС.
17 января президент США Дональд Трамп пригрозил введением с 1 февраля пошлин на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Также с 1 июня текущего года пошлина вырастет с 10 до 25%. Тарифы направлены на критиков его намерений аннексировать Гренландию – автономную территорию Дании.
Макрон в ответ на это заявил, что Европа отреагирует на это «единым и скоординированным образом» и обеспечит соблюдение европейского суверенитета.
15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания. США в миссии союзников не участвуют, поскольку заявляют о намерении захватить остров. Трамп расценил миссию Европы как «угрозу выживания планеты».