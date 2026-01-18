Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон запросит активацию «инструмента против принуждения» в случае пошлин США

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с европейскими союзниками запросит активацию «инструмента ЕС по борьбе с принуждением» в случае пошлин США. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на команду французского лидера.

Инструмент позволяет заморозить доступ к европейским рынкам государственных закупок или заблокировать определенные инвестиции. Для его применения необходимо одобрение большинства государств-членов ЕС.

17 января президент США Дональд Трамп пригрозил введением с 1 февраля пошлин на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Также с 1 июня текущего года пошлина вырастет с 10 до 25%. Тарифы направлены на критиков его намерений аннексировать Гренландию – автономную территорию Дании.

Как в Европе отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Политика / Международные новости

Макрон в ответ на это заявил, что Европа отреагирует на это «единым и скоординированным образом» и обеспечит соблюдение европейского суверенитета.

15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания. США в миссии союзников не участвуют, поскольку заявляют о намерении захватить остров. Трамп расценил миссию Европы как «угрозу выживания планеты».

Читайте также:Макрон предупредил о беспрецедентных последствиях при нападении на Гренландию
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь