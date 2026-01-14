Макрон предупредил о беспрецедентных последствиях при нападении на Гренландию
Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал, что нарушение суверенитета Гренландии со стороны США повлекло бы за собой «беспрецедентные последствия». Об этом сообщила официальный представитель правительства Франции Мод Брежон на брифинге.
«Мы не склонны недооценивать заявления по Гренландии. Если бы суверенитет союзной европейской страны оказался затронут, это вызвало бы каскад беспрецедентных последствий», – привела она слова французского лидера (цитата по ТАСС).
Как отметила Брежон, Макрон напомнил, что Франция продолжает пристально следить за ситуацией. Он подчеркнул, что страна будет действовать «в духе полной солидарности с Данией и ее суверенитетом».
14 января издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер Дональд Трамп и его команда считают, что жители Гренландии должны выразить желание присоединиться к США на референдуме. Собеседники издания рассказали, что американская сторона рассматривает варианты проведения информационных кампаний, которые могут включать дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение в Гренландии. Обсуждаются также финансовые стимулы и поощрения для бизнеса со стороны США.
7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что Трамп допускает покупку Гренландии. Она отмечала, что Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.