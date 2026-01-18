Трамп: размещение войск Европы в Гренландии угрожает «выживанию нашей планеты»

Трамп утверждает, что США много лет субсидировали Данию и европейские страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций: «Теперь, спустя столетия, настало время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать».