Трамп: размещение войск Европы в Гренландии угрожает «выживанию нашей планеты»
Европейская военная миссия в Гренландии угрожает «безопасности и выживанию нашей планеты». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия совершили путешествие в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты», – написал он в Truth Social.
Президент США считает, что страны Европы играют «опасную игру» и создали такой уровень риска, который «неприемлем и неустойчив».
Трамп утверждает, что США много лет субсидировали Данию и европейские страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций: «Теперь, спустя столетия, настало время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать».
15 января в Гренландии началась разведывательная миссия государств Европы, организованная Данией – остров является автономной территорией страны. На фоне этого Трамп пригрозил пошлинами в 10% для стран, не согласных с намерением Вашингтона аннексировать остров. Тарифы будут действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке острова.
В Европе осудили угрозы Трампа. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что пошлины подорвут трансатлантические отношения, Дания назвала это решение неожиданным, а в Нидерландах сочли намерения Трампа шантажом.