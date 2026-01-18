Как в Европе отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Как в Европе отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины из-за ГренландииДания удивилась, Германия «приняла к сведению» и готовит ответ
17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Также с 1 июня текущего года пошлина вырастет с 10 до 25%. Причина – критика его намерений аннексировать Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Очередной тариф будет действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке острова.
Европейские государства осудили эту угрозы. Еврокомиссия видит в действиях Трампа угрозу трансатлантическим отношениям, а страны усмотрели в этом «шантаж, который никак не помогает ни НАТО, ни самой Гренландии». «Ведомости» собрали реакцию союзников США на заявления Трампа.
Дания
«Заявление президента [США] стало неожиданностью», – сказал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. Копенгаген на фоне угроз Трампа находится в тесном контакте с Еврокомиссией и другими партнерами, также Дания и ее союзники по НАТО уже направили военных в Гренландию. До этого власти Дании и Гренландии заявляли, что остров не продается, а его жители не хотят быть частью США.
Еврокомиссия
«Тарифы подорвут трансатлантические отношения и создадут опасную нисходящую спираль. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета», – написала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в X. Она заявила, что территориальная целостность и суверенитет являются «основополагающими принципами международного права».
Великобритания
«Наша позиция по Гренландии предельно ясна – она является частью Королевства Дания, и ее будущее – дело гренландцев и датчан», – объявил британский премьер-министр Кир Стармер. Он назвал решение Трампа «совершенно неправильным».
Нидерланды
«Это шантаж, и в этом нет необходимости. Это никак не помогает ни НАТО, ни самой Гренландии», – заявил и. о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил. Дипломат отметил, что участие европейских стран в учениях НАТО в Гренландии призвано продемонстрировать серьезное отношение к вопросам безопасности. По словам ван Вила, учения планировались давно, а сейчас к ним присоединилось больше стран.
Финляндия
«Укрепление безопасности в Арктике совместно с союзниками имеет важное значение для Финляндии. Это также является целью операций в Гренландии», – написал президент Финляндии Александр Стубб в X. По его словам, разногласия между союзниками должны решаться путем обсуждения и соблюдения общих правил игры, а не путем давления.
Германия
Европейские союзники готовят ответ на угрозы новых тарифов США, сообщил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус: «Правительство Германии приняло к сведению заявления президента США».
Франция
«Никакое запугивание или угроза не смогут повлиять на нас ни по ситуации на Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире», – написал президент Франции Эммануэль Макрон в X. Французский лидер также заявил, что Европа «отреагирует единым и скоординированным образом» и обеспечит соблюдение европейского суверенитета.