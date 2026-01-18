Как в Европе отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

«Это шантаж, и в этом нет необходимости. Это никак не помогает ни НАТО, ни самой Гренландии», – заявил и. о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил. Дипломат отметил, что участие европейских стран в учениях НАТО в Гренландии призвано продемонстрировать серьезное отношение к вопросам безопасности. По словам ван Вила, учения планировались давно, а сейчас к ним присоединилось больше стран.