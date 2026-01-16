Франция предупредила США, что захват Гренландии станет «красной линией»
Франция предупредила США, что любая попытка захватить Гренландию станет «пересечением красной линии» и поставит под угрозу экономические отношения с Европой, сообщает Financial Times.
Как заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр в интервью изданию, он донес эту позицию до министра финансов США Скотта Бессента во время встречи в Вашингтоне 12 января. «Гренландия – это суверенная часть суверенной страны, которая является частью ЕС. С этим нельзя шутить», – подчеркнул французский министр.
Лескюр отметил, что, несмотря на разногласия с администрацией Трампа по вопросам от тарифов до технологий, Европе необходимо продолжать диалог по общим приоритетам, таким как снижение зависимости от Китая в поставках редкоземельных материалов. Но планы Трампа по аннексии Гренландии он назвал примером «парадокса» поведения США, выступающих то как союзник, то как непредсказуемый оппонент.
На вопрос о возможных экономических санкциях в случае вторжения в Гренландию Лескюр ответил уклончиво. «Если бы это произошло, мы, несомненно, оказались бы в совершенно новом мире и должны были бы соответствующим образом адаптироваться», – сказал он.
15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания – остров является автономной территорией страны.
13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что регион делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. В тот же день Трамп сказал, что нежелание жителей Гренландии входить в состав Соединенных Штатов является «их проблемой».