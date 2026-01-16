Франция предупредила США, что захват Гренландии станет «красной линией»

Лескюр отметил, что, несмотря на разногласия с администрацией Трампа по вопросам от тарифов до технологий, Европе необходимо продолжать диалог по общим приоритетам, таким как снижение зависимости от Китая в поставках редкоземельных материалов. Но планы Трампа по аннексии Гренландии он назвал примером «парадокса» поведения США, выступающих то как союзник, то как непредсказуемый оппонент.