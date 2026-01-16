Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Франция предупредила США, что захват Гренландии станет «красной линией»

Ведомости

Франция предупредила США, что любая попытка захватить Гренландию станет «пересечением красной линии» и поставит под угрозу экономические отношения с Европой, сообщает Financial Times.

Как заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр в интервью изданию, он донес эту позицию до министра финансов США Скотта Бессента во время встречи в Вашингтоне 12 января. «Гренландия – это суверенная часть суверенной страны, которая является частью ЕС. С этим нельзя шутить», – подчеркнул французский министр.

Лескюр отметил, что, несмотря на разногласия с администрацией Трампа по вопросам от тарифов до технологий, Европе необходимо продолжать диалог по общим приоритетам, таким как снижение зависимости от Китая в поставках редкоземельных материалов. Но планы Трампа по аннексии Гренландии он назвал примером «парадокса» поведения США, выступающих то как союзник, то как непредсказуемый оппонент.

Как Дональд Трамп продолжит попытки присоединения Гренландии

Политика / Международные новости

На вопрос о возможных экономических санкциях в случае вторжения в Гренландию Лескюр ответил уклончиво. «Если бы это произошло, мы, несомненно, оказались бы в совершенно новом мире и должны были бы соответствующим образом адаптироваться», – сказал он.

15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания – остров является автономной территорией страны.

13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что регион делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. В тот же день Трамп сказал, что нежелание жителей Гренландии входить в состав Соединенных Штатов является «их проблемой».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её