Войска европейских стран НАТО прибыли в Гренландию

Войска европейских стран НАТО прибыли в ГренландиюИзвестно, что Германия отправила 13 военнослужащих, а Франция – 15
Первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию, пишет Bild. Операция координируется из Копенгагена без участия США.
Согласно сообщению издания, два военно-транспортных самолета Hercules датской армии с выключенными идентификаторами приземлились в ночь в аэропортах Нуука и Кангерлуссуака. На борту находились датские и французские солдаты специального и разведывательного назначения, которые были размещены в штаб-квартире Арктического командования датских вооруженных сил.
Германия также направила разведывательную группу из 13 военнослужащих на самолете Airbus A400M. Как пишет Associated Press, от Франции прибыло 15 военных. Ожидается прибытие подразделений из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии. Как уточняет Bild, операция под названием «Арктическая выносливость», целью которой является изучение условий для возможного военного вклада в обеспечение безопасности региона, координируется из Копенгагена, минуя штаб НАТО в Нидерландах, и проводится без участия США.
Наращивание присутствия последовало сразу после безрезультатного завершения в среду в Вашингтоне саммита между представителями Дании и Гренландии – с одной стороны и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио – с другой, отмечает Bild.
Тем временем посольство РФ в Бельгии заявило о серьезной обеспокоенности в связи с усилением милитаризации в районе Гренландии и планами НАТО по проведению новой военной операции. В заявлении подчеркивается, что вместо конструктивной работы в рамках Арктического совета альянс наращивает военное присутствие в регионе под «вымышленным предлогом» угрозы со стороны России и Китая. Проводимую НАТО линию на обострение конфронтации в Арктике назвали «контрпродуктивной и крайне опасной».
14 января сообщалось, что Дания направила в Гренландию военную технику и передовой командный состав на фоне заявлений США. Вечером 12 января в аэропорту столицы Гренландии приземлился военно-транспортный самолет Challenger ВВС Дании. Официально рейс не связывали с усилением защиты острова, однако министр обороны Троэльс Лунд Поульсен после закрытого брифинга в парламентском комитете заявил о планах нарастить постоянное военное присутствие в регионе.
13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что регион делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. В тот же день Трамп сказал, что нежелание жителей Гренландии входить в состав Соединенных Штатов является «их проблемой».