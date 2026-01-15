Войска европейских стран НАТО прибыли в Гренландию

Тем временем посольство РФ в Бельгии заявило о серьезной обеспокоенности в связи с усилением милитаризации в районе Гренландии и планами НАТО по проведению новой военной операции. В заявлении подчеркивается, что вместо конструктивной работы в рамках Арктического совета альянс наращивает военное присутствие в регионе под «вымышленным предлогом» угрозы со стороны России и Китая. Проводимую НАТО линию на обострение конфронтации в Арктике назвали «контрпродуктивной и крайне опасной».