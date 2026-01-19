Песков: с решением вопроса о присоединении Гренландии Трамп войдет в историю
Трудно не согласиться с международными экспертами, считающими, что президент США Дональд Трамп войдет в мировую историю, присоединив Гренландию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили о словах Трампа насчет намерения устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, как он утверждает, Дания не предприняла шагов в этом вопросе. Песков обратил внимание на большое количество «беспокойной информации» в последние дни.
«Конечно же, мы самым пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем это происходящее. Что касается наших планов в отношении Дании, Гренландии, я оставляю это без комментариев», – сказал он.
Трамп заявил 19 января, что Дания не смогла устранить якобы угрозу со стороны России для Гренландии. По его словам, на протяжении 20 лет НАТО «твердит» Дании о необходимости устранения этой угрозы, но «теперь пришло время, и это будет сделано».
Американский президент заявлял о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. С новой силой риторика возобновилась в 2026-м. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». 18 января он повторил, что Россия и Китай якобы «хотят завладеть Гренландией и Дания ничего не может с этим поделать».