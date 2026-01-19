Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: с решением вопроса о присоединении Гренландии Трамп войдет в историю

Ведомости

Трудно не согласиться с международными экспертами, считающими, что президент США Дональд Трамп войдет в мировую историю, присоединив Гренландию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили о словах Трампа насчет намерения устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, как он утверждает, Дания не предприняла шагов в этом вопросе. Песков обратил внимание на большое количество «беспокойной информации» в последние дни.

«Конечно же, мы самым пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем это происходящее. Что касается наших планов в отношении Дании, Гренландии, я оставляю это без комментариев», – сказал он.

Трамп заявил 19 января, что Дания не смогла устранить якобы угрозу со стороны России для Гренландии. По его словам, на протяжении 20 лет НАТО «твердит» Дании о необходимости устранения этой угрозы, но «теперь пришло время, и это будет сделано».

Американский президент заявлял о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. С новой силой риторика возобновилась в 2026-м. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». 18 января он повторил, что Россия и Китай якобы «хотят завладеть Гренландией и Дания ничего не может с этим поделать».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь