Трамп: Дания ничего не смогла сделать с «угрозой» России для Гренландии

Президент США заявлял о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. Он возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». 18 января он повторил, что Россия и Китай якобы «хотят завладеть Гренландией и Дания ничего не может с этим поделать».