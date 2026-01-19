Трамп: Дания ничего не смогла сделать с «угрозой» России для Гренландии
Дания не смогла устранить якобы угрозу со стороны России для Гренландии. Об этом заявил президент РФ Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
По его словам, 20 лет НАТО «твердит» Дании о необходимости устранения якобы российской угрозы для Гренландии.
«Теперь пришло время, и это будет сделано!», – написал глава Белого дома.
Президент США заявлял о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. Он возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». 18 января он повторил, что Россия и Китай якобы «хотят завладеть Гренландией и Дания ничего не может с этим поделать».
15 января на острове стартовала разведывательная миссия Дании и европейских союзников.