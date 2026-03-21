Еврокомиссия призвала страны ЕС досрочно заполнить газовые хранилища
Глава энергетики Евросоюза Дан Йоргенсен обратился к государствам-членам с призывом начинать заполнение газовых хранилищ досрочно, чтобы избежать конкуренции за поставки, способной спровоцировать скачок цен летом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо еврокомиссара.
В документе отмечается, что странам следует снизить целевые показатели заполнения хранилищ до 80% и максимально использовать гибкие механизмы, предусмотренные законодательством ЕС. Государства могут отклоняться от этого уровня на 10 процентных пунктов, а при неблагоприятных рыночных условиях – еще на пять. Выполнить обязательства по заполнению хранилищ необходимо к 1 декабря.
Йоргенсен подчеркнул, что на данный момент безопасность поставок остается относительно защищенной благодаря ограниченной зависимости Европы от импорта из региона и грузам СПГ, прошедшим через Ормузский пролив до начала конфликта. Однако, будучи нетто-импортером энергии на мировых рынках, ЕС может столкнуться с последствиями высоких и волатильных цен, которые способны повлиять на закачку газа в хранилища.
Письмо еврокомиссара, о котором ранее сообщала Financial Times, появилось на фоне недавних атак Ирана на производство сжиженного природного газа в Катаре. Восстановление мощностей, по оценкам экспертов, может занять до пяти лет. Хотя доля ближневосточного газа в европейском импорте относительно невелика, усиление конкуренции на мировом рынке уже привело к резкому росту цен в Европе, пишет издание.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что планы по поэтапному отказу от российского СПГ пересматриваться не будут. Поставки российского СПГ на спотовый рынок ЕС запрещены с начала 2026 г., а импорт трубопроводного газа прекратят к 30 сентября 2027 г.
По данным Gas Infrastructure Europe на 18 марта, уровень запасов газа в европейских ПХГ продолжает снижаться и достиг 28,9%.