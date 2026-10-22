Россия и Египет обсудили прямые рейсы из аэропортов «Марса-Алам» и «Сфинкс»
Авиационные власти России и Египта обсудили возможность запуска прямых рейсов египетских авиакомпаний из аэропортов «Марса-Алам» и «Сфинкс» в российские города. Москва выразила готовность начать необходимые процедуры для открытия авиасообщения, следует из меморандума по итогам переговоров, опубликованного на сайте Росавиации.
Встреча представителей двух стран состоялась в Каире в середине октября. Стороны также договорились увеличить число регулярных рейсов и расширить географию полетов. Для перевозчиков каждой страны предусмотрено до 125 рейсов в неделю из Москвы и до 62 из Санкт-Петербурга в Каир, Александрию, Эль-Аламейн, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
При этом российские авиакомпании смогут без ограничений по частоте летать в другие города Египта, кроме Каира и Александрии. Аналогичные условия предусмотрены для египетских перевозчиков на маршрутах в Россию, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
10 августа Росавиация открыла авиасообщение еще с двумя аэропортами Египта – «Борг-эль-Араб» и «Эль-Аламейн». Тогда ведомство сообщало о поступивших заявках Air Cairo на выполнение нерегулярных рейсов из «Эль-Аламейна» в Москву.
7 октября Ассоциация туроператоров России сообщила, что доля Египта в продажах зарубежных туров на октябрь выросла с 17,7 до 23% за год. Одной из причин стали более низкие цены на отдых в Египте по сравнению с Турцией.