Россия и Египет обсудили прямые рейсы из аэропортов «Марса-Алам» и «Сфинкс»

Встреча представителей двух стран состоялась в Каире в середине октября. Стороны также договорились увеличить число регулярных рейсов и расширить географию полетов. Для перевозчиков каждой страны предусмотрено до 125 рейсов в неделю из Москвы и до 62 из Санкт-Петербурга в Каир, Александрию, Эль-Аламейн, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.