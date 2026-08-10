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Росавиация открыла авиасообщение еще с двумя аэропортами Египта

Ведомости

Росавиация открывает авиасообщение из России еще с двумя аэропортами Египта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенными на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило ведомство в Max.

Решение принято по поручению Минтранса России. Росавиация уже проинформировала отечественных перевозчиков о возможности подавать заявки на получение допусков для выполнения регулярных рейсов в оба аэропорта. Ведомство также готово рассматривать заявки на чартерные перелеты.

Кроме того, в посольство Египта направлена просьба проинформировать о новых возможностях компетентные ведомства страны и египетские авиакомпании.

В Росавиацию уже поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов по маршруту Эль-Аламейн – Москва начиная с 15 августа.

Ведомство напомнило, что сейчас прямые перелеты из России в Египет выполняются в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» выполняют рейсы по 21 маршруту, еще пять египетских перевозчиков – по 32 направлениям.

17 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Азербайджан и Россия в ближайшее время планируют возобновить прямое авиасообщение по ряду направлений, полеты по которым были ограничены после крушения самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 г.

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