Росавиация открыла авиасообщение еще с двумя аэропортами Египта

17 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Азербайджан и Россия в ближайшее время планируют возобновить прямое авиасообщение по ряду направлений, полеты по которым были ограничены после крушения самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 г.