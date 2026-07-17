Между Азербайджаном и РФ планируется возобновление прямых рейсов
Азербайджан и Россия в ближайшее время планируют возобновить прямое авиасообщение по ряду направлений, полеты по которым были ограничены после крушения самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 г. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
«В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 г. с нашим гражданским самолетом», – сказал Байрамов.
Пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 г. вблизи казахстанского Актау. На борту находились 67 человек, в том числе граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек. После этого власти Азербайджана прекратили полеты из Баку в 10 российских городов: Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград.
В октябре 2025 г. президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым рассказал, что в день катастрофы российские силы отражали атаку украинских беспилотников. По его словам, выпущенные ракеты не поразили самолет напрямую, а взорвались примерно в 10 м от него.
16 апреля Россия и Азербайджан заявили об урегулировании всех спорных вопросов, связанных с крушением самолета AZAL. Согласно совместному заявлению внешнеполитических ведомств, пострадавшие получат денежные компенсации, а Москва и Баку подтвердили намерение продолжать сотрудничество в рамках союзнических отношений.