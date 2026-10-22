Кремль сообщит об обязанностях Трутнева на посту помощника президента

Юрию Трутневу 70 лет. 31 августа 2013 г. он был назначен заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО. Переназначался 18 мая 2018 г., 21 января 2020 г. и 14 мая 2024 г. С августа 2024 г. является заместителем председателя Морской коллегии РФ. С ноября 2024 г. возглавляет Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике при Морской коллегии.