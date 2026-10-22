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Кремль сообщит об обязанностях Трутнева на посту помощника президента

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кремль проинформирует, какие темы будет курировать Юрий Трутнев в должности помощника президента, после соответствующих корректировок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сообщим, когда будут внесены соответствующие корректировки в распределение обязанностей по администрации», – сказал Песков.

22 октября президент России Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве. Трутнев был назначен помощником президента. Одновременно он оставил пост вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. На его место приходит губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Юрию Трутневу 70 лет. 31 августа 2013 г. он был назначен заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО. Переназначался 18 мая 2018 г., 21 января 2020 г. и 14 мая 2024 г. С августа 2024 г. является заместителем председателя Морской коллегии РФ. С ноября 2024 г. возглавляет Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике при Морской коллегии.

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