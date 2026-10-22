На поддержку российского виноделия с 2022 года направлено более 17 млрд рублей

«Я уверена, что наше виноделие со всем справится и будет одним из лучших в мире. Может быть, оно уже такое, но точно не будет останавливаться», – сказала Лут на стратегической сессии V Российского винодельческого форума, который проходит в Геленджике, в винном городе «Белый мыс».