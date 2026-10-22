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На поддержку российского виноделия с 2022 года направлено более 17 млрд рублей

Виктор Гвоздев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Более 17 млрд руб. направлено на поддержку российского виноделия в 2022–2026 гг. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут

По ее словам, среди ключевых задач министерства – дальнейшая господдержка производителей, подготовка кадров и продвижение отечественного вина.

«Я уверена, что наше виноделие со всем справится и будет одним из лучших в мире. Может быть, оно уже такое, но точно не будет останавливаться», – сказала Лут на стратегической сессии V Российского винодельческого форума, который проходит в Геленджике, в винном городе «Белый мыс».

По словам Лут, поддержка виноделия осуществляется в рамках отдельного федерального проекта и распространяется на все регионы отрасли. Основная часть средств идет на сельскохозяйственное направление, прежде всего, на поддержку виноградарей. При необходимости Минсельхоз также ищет дополнительные средства, добавила она.

Среди других инструментов поддержки министр назвала таможенно-тарифное регулирование и акцизную политику. По ее словам, действующие меры будут сохраняться.

Еще одним приоритетом остается подготовка специалистов. Несмотря на то что профильные программы есть в вузах и учреждениях среднего профессионального образования винодельческих регионов, отрасли по-прежнему не хватает кадров. Среди образовательных центров Лут выделила Кубанский государственный аграрный университет, Кубанский государственный технологический университет и др. аграрные вузы юга России. Она также отметила частные винные школы и инициативы по развитию профильного обучения для фермеров.

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