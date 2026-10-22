Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,143-0,67%KLVZ1,934-2,52%VEON-RX74,7-0,13%IMOEX2 428,52-0,75%RTSI933,27-0,75%RGBI112,03+0,23%RGBITR773,84+0,26%
Главная / Политика /

Песков: Москва позитивно оценивает попытки Европы понять ее позицию по Украине

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия позитивно оценивает попытки некоторых стран Европы понять российскую позицию по украинскому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно видим возрастающую активность в некоторых европейских столицах в плане попыток понять, что происходит, – это позитивное, скорее, явление, позитивный факт. Но, конечно, до таких объективных заявлений пока еще далеко, как представляется», – сказал он.

Вместе с тем Песков отметил, что пока заявлений о готовности вести диалог на условиях, учитывающих интересы России, из Брюсселя, как и из Киева, не поступало.

20 октября в столице Норвегии Осло состоялись переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, президента Финляндии Александра Стубба и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

21 октября в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. По итогам переговоров помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер принял решение о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине в 10-х числах ноября.

Новость дополняется

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь