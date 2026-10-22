Песков: Москва позитивно оценивает попытки Европы понять ее позицию по Украине
Россия позитивно оценивает попытки некоторых стран Европы понять российскую позицию по украинскому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы действительно видим возрастающую активность в некоторых европейских столицах в плане попыток понять, что происходит, – это позитивное, скорее, явление, позитивный факт. Но, конечно, до таких объективных заявлений пока еще далеко, как представляется», – сказал он.
Вместе с тем Песков отметил, что пока заявлений о готовности вести диалог на условиях, учитывающих интересы России, из Брюсселя, как и из Киева, не поступало.
20 октября в столице Норвегии Осло состоялись переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, президента Финляндии Александра Стубба и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
21 октября в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. По итогам переговоров помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер принял решение о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине в 10-х числах ноября.