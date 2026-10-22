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Путин и премьер госсовета КНР на встрече не обсуждали сделку по «Силе Байкала»

Наталья Захарова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин и премьер государственного совета Китая Ли Цян в Санкт-Петербурге не обсуждали подготовку к сделке по газопроводу «Сила Байкала». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом затрагивалась тема сотрудничества в энергетической сфере. Это сотрудничество поистине широкомасштабное, оно имеет еще нераскрытые горизонты. И обе стороны будут продолжать работу для того, чтобы более полно раскрывать имеющиеся потенциалы», – объяснил представитель Кремля.

Встреча Путина и Ли прошла 21 октября в Константиновском дворце. Кроме того, с премьером госсовета Китая провел встречу и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ключевая цель сторон на встрече в Петербурге – «сверить часы» и убедиться в выполнении ранее достигнутых договоренностей, подчеркнул премьер России во вступительном слове к началу встречи в узком составе.

Мишустин на встрече двух делегаций заявил, что проектируемый трубопровод «Сила Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2») в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий Евразии. Он отметил, что Россия удерживает первенство по экспорту энергоресурсов в Китай. Москва будет и дальше обеспечивать бесперебойные поставки и готова расширить сотрудничество, добавил премьер.

В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект подразумевает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России.

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