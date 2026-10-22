Путин и премьер госсовета КНР на встрече не обсуждали сделку по «Силе Байкала»

Мишустин на встрече двух делегаций заявил, что проектируемый трубопровод «Сила Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2») в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий Евразии. Он отметил, что Россия удерживает первенство по экспорту энергоресурсов в Китай. Москва будет и дальше обеспечивать бесперебойные поставки и готова расширить сотрудничество, добавил премьер.