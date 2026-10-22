«Новатэк» планирует построить структуру для приема СПГ во Вьетнаме
«Новатэк» в рамках сотрудничества с PetroVietnam планирует построить инфраструктуру по приему сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнаме, который будет поставлять. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава компании Леонид Михельсон в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума.
По его словам, это есть в стратегии компании. «Новатэк» и PetroVietnam на первом этапе обсуждают поставки в объеме 1 млн т в год, и стороны уже близки к соглашению, отметил Михельсон.
«Новатэк» подписал предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ 23 марта. Михельсон тогда сообщил, что его компания более пяти лет ведет соответствующие переговоры с покупателями. Первые поставки начнутся с 2027 г. Он объяснил, что Вьетнам по росту ВВП в 8% один из лучших в мире, и прогнозируется развитие в 12%.
Кроме того, «Новатэк» заинтересован в инвестициях в инфраструктурные проекты во Вьетнаме и готов содействовать проектам розничных сетей реализации СПГ в стране.