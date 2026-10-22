Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,14-0,7%CHMK3 605-2,04%VEON-RX74,7-0,13%IMOEX2 432,68-0,58%RTSI934,87-0,58%RGBI112,03+0,23%RGBITR773,83+0,26%
Главная / Бизнес /

«Новатэк» планирует построить структуру для приема СПГ во Вьетнаме

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Новатэк» в рамках сотрудничества с PetroVietnam планирует построить инфраструктуру по приему сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнаме, который будет поставлять. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава компании Леонид Михельсон в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума.

По его словам, это есть в стратегии компании. «Новатэк» и PetroVietnam на первом этапе обсуждают поставки в объеме 1 млн т в год, и стороны уже близки к соглашению, отметил Михельсон.

«Новатэк» подписал предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ 23 марта. Михельсон тогда сообщил, что его компания более пяти лет ведет соответствующие переговоры с покупателями. Первые поставки начнутся с 2027 г. Он объяснил, что Вьетнам по росту ВВП в 8% один из лучших в мире, и прогнозируется развитие в 12%.

Кроме того, «Новатэк» заинтересован в инвестициях в инфраструктурные проекты во Вьетнаме и готов содействовать проектам розничных сетей реализации СПГ в стране. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её