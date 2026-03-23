«Новатэк» подписал контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ
«Новатэк» подписал предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках сжиженного природного газа и готов начать их в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава газодобывающей компании Леонид Михельсон на переговорах с вьетнамской стороной.
Михельсон указал на заинтересованность компании в поставках СПГ на вьетнамский рынок. По его словам, она более пяти лет ведет соответствующие переговоры с покупателями. Кроме того, «Новатэк» заинтересован в инвестициях в инфраструктурные проекты во Вьетнаме и готов содействовать проектам розничных сетей реализации СПГ в стране.
«Вьетнам по росту ВВП в 8% один из лучших в мире, прогнозируется развитие в 12%. Мы ведем большие переговоры», – отметил глава компании (цитата по ТАСС).
23 марта премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе официального визита в Москву встретится с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Визит вьетнамского премьера происходит в условиях топливного кризиса в стране.
С начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля цена на бензин с октановым числом 95 во Вьетнаме увеличилась на 50%, а дизельного топлива – на 70%.
По данным France24, Россия и Вьетнам подпишут несколько важных соглашений, в частности в сфере нефтегазового сотрудничества и атомной энергетики.