«Новатэк» подписал контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ

Михельсон указал на заинтересованность компании в поставках СПГ на вьетнамский рынок. По его словам, она более пяти лет ведет соответствующие переговоры с покупателями. Кроме того, «Новатэк» заинтересован в инвестициях в инфраструктурные проекты во Вьетнаме и готов содействовать проектам розничных сетей реализации СПГ в стране.