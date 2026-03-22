Вьетнам и Россия планируют подписать энергетическое соглашение в Москве

Визит вьетнамского премьера происходит в условиях топливного кризиса в стране. С начала американо-израильской войны против Ирана в конце февраля стоимость бензина с октановым числом 95 во Вьетнаме выросла на 50%, а дизельного топлива – на 70%. Ханой уже обратился за поддержкой к Катару, Кувейту, Алжиру и Японии, однако предстоящая сделка с Россией, включающая проекты в атомной энергетике, свидетельствует о ставке Вьетнама на стратегическое партнерство с Москвой.