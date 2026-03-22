Вьетнам и Россия планируют подписать энергетическое соглашение в Москве
Россия и Вьетнам в ходе официального визита премьер-министра Фам Минь Чиня в Москву подпишут ряд важных соглашений, в том числе в сфере нефтегазового сотрудничества и атомной энергетики, сообщает France24. Поездка главы вьетнамского правительства проходит на фоне стремительного роста цен на топливо во Вьетнаме, вызванного сбоями в мировых поставках из-за войны на Ближнем Востоке.
Сделка между двумя странами, как ожидается, охватит широкий спектр направлений.
«В ходе этого визита будет подписан ряд важных соглашений, касающихся проектов атомных электростанций, а также сотрудничества в энергетике, нефти и газе», – говорится в заявлении Ханоя. Сотрудничество в нефтегазовой сфере будет укрепляться во всех областях: от торговли до добычи и подготовки кадров. Основное внимание на переговорах будет уделено углублению связей с Россией и расширению взаимодействия в торговле и инвестициях.
23 марта Фам Минь Чинь встретится с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Как сообщили в российском кабмине, стороны обсудят вопросы двусторонней торговли с акцентом на реализацию совместных проектов в энергетическом и других секторах. В январе 2025 г., во время визита Мишустина в Ханой, Москва заявила о готовности участвовать в создании атомной энергетической промышленности Вьетнама.
Визит вьетнамского премьера происходит в условиях топливного кризиса в стране. С начала американо-израильской войны против Ирана в конце февраля стоимость бензина с октановым числом 95 во Вьетнаме выросла на 50%, а дизельного топлива – на 70%. Ханой уже обратился за поддержкой к Катару, Кувейту, Алжиру и Японии, однако предстоящая сделка с Россией, включающая проекты в атомной энергетике, свидетельствует о ставке Вьетнама на стратегическое партнерство с Москвой.
Визит вьетнамской делегации продлится до 25 марта.