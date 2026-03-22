Политика

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился в Россию с официальным визитом

Ведомости

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во главе высокопоставленной делегации отправился из Ханоя с официальным визитом в Россию, пишет Вьетнамское информационное агентство. Поездка проходит по приглашению российского премьера Михаила Мишустина.

Замглавы МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что на предстоящих переговорах стороны намерены обсудить основные направления сотрудничества. В центре внимания – реализация совместных проектов в области возобновляемой энергетики, инфраструктуры, транспортного сообщения, высоких технологий, биомедицины, здравоохранения и подготовки высококвалифицированных кадров.

«Визит призван дать новый импульс укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в интересах народов двух стран, ради мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире», – подчеркнула Ле Тхи Тху Ханг.

Поездка вьетнамской делегации продлится до 25 марта.

