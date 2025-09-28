Россия и Вьетнам могут подписать сделку о строительстве АЭС до конца 2025 года

В 2010 г. Вьетнам подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт. Ожидалось, что для этого Москва предоставит Ханою кредит на $8 млрд. По плану строительство должно было начаться в 2017 г. и завершиться к 2023–2024 гг. Однако в ноябре 2016 г. национальное собрание Вьетнама утвердило отказ от создания АЭС в партнерстве с Россией из-за дефицита средств.