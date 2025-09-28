Россия и Вьетнам могут подписать сделку о строительстве АЭС до конца 2025 года
Россия и Вьетнам могут подписать межправительственное соглашение о строительстве атомной станции (АЭС) на территории страны до конца 2025 г. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов на полях заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству нижней палаты парламента и Национального собрания Вьетнама.
Шульгинов уточнил, что проект строительства АЭС стал одним из главных вопросов, которые затрагивались на заседании комиссии. Он отметил, что Россия имеет большой опыт строительства и регулирования вопросов безопасности атомных блоков. В стране также создана правовая база. Она продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов.
«Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы», – добавил Шульгинов (цитата по «РИА Новости»).
В 2010 г. Вьетнам подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт. Ожидалось, что для этого Москва предоставит Ханою кредит на $8 млрд. По плану строительство должно было начаться в 2017 г. и завершиться к 2023–2024 гг. Однако в ноябре 2016 г. национальное собрание Вьетнама утвердило отказ от создания АЭС в партнерстве с Россией из-за дефицита средств.
В январе 2025 г. гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев объявил, что госкорпорация начала работу по актуализации договоренностей с Вьетнамом о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1». Решение о возвращении к вопросу строительства атомной станции было принято во время визита премьер-министра Михаила Мишустина и российской делегации в Ханой.